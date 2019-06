Kolding IF kan sikre oprykningen i dag - næsten

Med en sejr på hjemmebane over Middelfart i eftermiddag rykker Kolding IF op i 1. division. Medmindre altså at Kolding taber sæsonens sidste kamp, samtidig med at Brabrand går helt aldeles og usædvanligt målamok i sine to sidste kampe.

Kolding: Vinder Kolding IF hjemme over Middelfart i eftermiddag, er oprykningen til 1. division sikret. Så godt som i hvert fald.

Med to runder tilbage af sæsonen er Kolding IF tre point foran Brabrand. Ender holdene på lige mange point, tæller målscoren, og her er Kolding IF klart bedst. Kolding IF har en målscore på plus 35, mens Brabrands målscore er plus 23. Det kræver en vanvittig sensation, hvis Brabrand skal indhente 12 mål på Kolding IF på to kampe. Vi kan vist godt vove pelsen og konstatere, at det ikke kommer til at ske.

Og derfor kan Kolding IF altså rykke op mandag eftermiddag. Brabrand spiller samtidig, og Kolding IF rykker op, hvis koldingenserne får mindst lige så mange point som Aarhus-holdet.

Kolding IF-træner Anders Jensen går heller ikke så meget med livrem og seler, at han har behov for at tage forbehold for to gigantsejre til Brabrand.

- Vi har to skud i bøssen i kraft af vores målscore, der er bedre end Brabrands, siger han.