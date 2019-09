Kolding IF kæmper mod romerlys: Hvert romerlys koster klubben penge

For hvert romerlys, der bliver tændt af Kolding IF-fans både på hjemme- og udebane, koster det klubben penge. Det fortæller klubbens sikkerhedschef Lars Jessing, der siger, at klubben gør, hvad de kan for at stoppe romerlys på Kolding Stadion.

Kolding: Ja, de skaber stemning. Og ja, det kan være imponerende og flot med fyrværkeri på et fodboldstadion. Men romerlys er altså ulovlige. Også på Kolding Stadion. Alligevel er der til en række af Kolding IF's hjemmekampe blevet tændt op i romerlys blandt de mest hardcore fans af klubben. Til sæsonens første hjemmekamp mod FC Roskilde blev der tændt op i de røde lys, og det samme skete til seneste hjemmekamp mod Vejle samt de store pokalkampe mod Vejle og FC Midtjylland sidste sæson. Onsdag kommer superligaholdet Randers FC på besøg til pokalkamp, og følger fansene mønstret, bliver der igen fyret op under romerlysene. Kolding IF's sikkerhedschef, Lars Jessing, fortæller, at man fra klubbens side arbejder hårdt for at undgå netop det. - Vi gør mange ting, men det største er selvfølgelig, at vi visiterer ved indgangen. Vi arbejder hele tiden med at gøre det bedre, men det er svært på Kolding Stadion, for det er et meget åbent stadion. Det giver nogle lidt større udfordringer, siger Lars Jessing. - Men det er et problem, som jeg tror, alle klubber har. Se pokalfinalen i Parken, hvor der bliver fyret romerlys af, selvom det er Parkens kontrollører, der står der, siger han.

Foto: Yilmaz Polat Brandvæsenet blev tilkaldt, da Kolding for nyligt mødte Vejle Boldklub. Lars Jessing bemærkede røgudvikling og tilkaldte brandvæsenet. Arkivfoto: Yilmaz Polat

Vi skal gøre alt, vi kan Betyder det, at romerlys er noget, man som fodboldklub i Danmark bare bliver nødt til at leve med? - Nej, bestemt ikke. Pyro er ulovligt, og derfor skal vi som klubber gøre alt, hvad vi kan. Vi prøver på alle mulige måder for at få fansene til at forstå, hvad det betyder for klubben, når de kommer med fyrværkeri. I har videoovervågning på stadion. Bruger I det i kampen mod romerlys? - Vi har rigtig mange kameraer, og vi er længere fremme end mange andre. Vi samarbejder med politiet, og de får billederne, siger han.

Ramt på pengepungen Ud over potentiel brandfare bliver klubben også ramt på pengepungen, hver gang et romerlys eller stykke fyrværkeri antændes. DBU's disciplinærudvalg giver nemlig bøder for hvert romerlys, der bliver fyret op under. Både på hjemme- og på udebane. - Vi kan ikke sige 100 procent, hvad det koster os. Det kommer an på, hvor meget der bliver fyret af, og hvor mange gange det sker, siger Lars Jessing. Kolding IF straffer fans, der bliver knaldet med romerlys og fyrværkeri, med en bøde på 5000 kroner og karantæne på to år. - Vi har givet nogle stykker, siger Jessing, der ikke vil afsløre det præcise antal, men godt kender tallet.