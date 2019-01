Kolding IF har skudt umanerlig vigtig forårssæson i gang: Vi går efter oprykning

- Samtidig har vi kvalificeret os til kvartfinalen i pokalturneringen, hvor vi skal møde den danske mester, FC Midtjylland, hvilket også gør, at det bliver et specielt forår. Jeg håber, vi kan gentage successen fra kampen mod Vejle, hvor vi fyldte stadion, siger han.

- Det er et umanerlig vigtigt forår på mange måder. Vi har rigtig meget at se frem til. Dels fører vi 2. division, og vi vil gerne bevare den position, så vi kan komme i oprykningsspillet. Det er det, vi går efter. Vi vil gerne rykke op. Det er vi ikke bange for at sige, for vi synes, at vi har et rigtig godt hold, lige som vores setup berettiger os til at sige det, siger Ulrik Pedersen.

Sportschef Ulrik Pedersen er da også bevidst om, at det var startskuddet til den vigtigste halvsæson i lang tid, da Kolding IF-spillerne i mandags gik på træningsbanen for første gang forud for forårets kampe.

Oprykningen glippede i første forsøg. Kolding IF måtte nøjes med en femteplads i oprykningsspillet i 2. division. Derfor har klubben et skud i bøssen tilbage, hvis forventningerne skal indfries. Og det skud skal bruges, når Kolding IF den 9. marts sparker sæsonen i gang.

Kolding: Da otte investorer for godt og vel et år siden skød to millioner kroner i Kolding IF, var målsætningen klar: Koldings bedste fodboldhold skulle i 1. division inden for halvandet år.

Lørdag den 9. marts: Sæsonen skydes i gang på hjemmebane, hvor Kolding IF møder Kjellerup. Kjellerup ligger sidst i 2. division. Onsdag den 13. marts: De danske mestre kommer på besøg. Kolding IF møder FC Midjylland på hjemmebane i pokalturneringen. Holdene spiller om en plads i semifinalen. Fredag den 29. marts: Der er dømt topopgør på Kolding Stadion. Skive kommer på besøg i en kamp, der kan blive afgørende for, hvilket hold der løber med førstepladsen i 2. division.

- Hvis truppen forbliver, som den er, er det ikke de offensive spillere, vi leder efter. Der skal vi nok længere tilbage på banen. Men det handler også om, at det skal være de rigtige spillere, der kan gå ind og forstærke os. Jeg håber, at der vil dukke noget op i løbet af januar, siger han.

Sportschefen vil ikke afvise, at klubben er færdig med at handle. Men der er ingen konkrete navne i kikkerten.

- Det er ikke altid en helt bevidst strategi, når man handler ind til en 2. divisionsklub. Der er nogle klubber, der er højere i fødekæden, og man skal væbne sig med tålmodighed, når man skal vælge spillere. Nogle gange opstår der en mulighed for at forstærke sig, og det er den mulighed, vi har taget med de spillere, vi har hentet, siger Ulrik Pedersen.

Kolding IF tabte kun en enkelt kamp i efterårssæsonen, der derudover bød på ti sejre og fem uafgjorte. Holdet fører 2. division med 35 point, et point mere end Skive. Derfor går Ulrik Pedersen også foråret i møde med stor optimisme og en tro på, at Kolding IF er fuldt ud på niveau med de andre tophold i rækken.

Debut med træningslejr

I mandags var spillerne på træningsbanen for første gang i år. Det blev en kold omgang på kunstgræsbanen i Aagaard. I uge 8 kan Kolding IF-spillerne dog se frem til varmere himmelstrøj, for holdet tager på træningslejr i Tyrkiet.

- Det er noget nyt, det er ret stort for os. Det har noget at gøre med, at vi har fået en ejerkreds ind omkring klubben, som har gjort det muligt. Man kan sige, det er spillernes bonus for at have klaret sig så fint i både ligaen og pokalturneringen, siger Ulrik Pedersen, der ser flere fordele i, at holdet tager sydpå.

- Spillerne, trænerne og jeg kan bruge det til rigtig meget. Vi er det, man i gamle dage ville kalde fyraftensproffer, med almindeligt arbejde og studier. Det gør, at den tid, hvor vi er sammen i hverdagen, er ret begrænset. En træningslejr i en uge er supervigtig i forhold til relationerne mellem spillerne og staben, og for trænerne er den meget, meget vigtig, fordi den giver dem mulighed for at arbejde i detaljer med spillet.