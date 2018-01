Kolding IF har forstærket sig med fire nye spillere

Et par forsvarere, en midtbanespiller og en angriber. Kolding IF har i løbet af januar hentet nye spillere til en række positioner. Sportschef Ulrik Pedersen er tilfreds med den trup, der skal spille oprykningsspil til 1. division.

- De nye spillere har vist, at de har de kvaliteter, som vi havde scoutet dem til at have. Det er klart, at når der er tale om nye spillere, så skal de også have tid vænne sig til nye holdkammerater og systemer, men jeg synes, man kan se tegningen til noget rigtig godt, siger Ulrik Pedersen.

Oprykningsspillet til 1. division bliver først sparket igang om halvanden måned, men fans af Kolding IF kan bruge noget af ventetiden på at lære holdets nye spillere at kende. Kolding IF har i løbet af januar hentet fire nye spillere, som skal forstærke holdet i jagten på oprykning.

God sammensætning

Kolding IF fik i december tilladelse til at skrive kontrakt med sine spillere, og med tilgangen af de fire nye navne er det fra start blevet udnyttet til fulde. Ulrik Pedersen forventer ikke, at der bliver hentet flere spillere i denne omgang, men han minder dog om, at alt kan ske i fodbold, som den gamle floskel lyder.

- Jeg er rigtig tilfreds med truppens sammensætning lige nu. År efter år ser man dog, at der sker rigtig meget i løbet af de sidste dage i et transfervindue. Spillere kan komme i overskud. Spillere kan blive utilfredse. Hvis det sker i en klub over vores niveau, kan der godt ske noget, men spilleren skal også passe ind, hvor vi lige søger en, siger Ulrik Pedersen.

Af de fire nye spillere er det nok Michael Præst, der vil vække mest genklang blandt fansene. Præst fik sit gennembrud i det daværende Kolding FC for ni år siden og har senest spillet i den islandske klub KR Reykjavik. Forsvarsspilleren har også erfaring fra kampe i europæisk regi.

- Han har rigtig stor erfaring, og vi kan allerede høre på den måde, han dirigerer og kommunikerer til træning, at han får stor værdi for os. Han er ikke bange for at bruge sin stemme, så det er en, vi får stor glæde af, Ulrik Pedersen.