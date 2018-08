Kolding IF forventer hård modstand i den jyske del af 2. division

Søndag åbner Kolding IF sæsonen i 2. division. Hvis klubben skal leve op til egne ambitioner, skal man rykke op i denne sæson.

Kolding: For halvandet år siden meldte Kolding IF ud, at man inden for tre år ville spille i 1. division. I sommeren 2017 var det tæt på, selvom klubben på alle andre parametre end det sportslige ikke var klar. I sidste sæson endte Kolding IF 13 point efter Næstved, og var dermed ikke tæt på 1. division. Skal Kolding IF indfri sine egne ambitioner og visioner, skal søndagens kamp mod Ringkøbing altså være første skridt mod 1. division. I denne sæson skal det være. Men træner Anders Jensen holder igen med de store armbevægelser. - Der er ikke noget, der har ændret sig fra sidste sæson. Vi går efter at spille med om det. Alt for mange klubber melder ekstremt store ambitioner ud, men det handler først og fremmest om at komme i oprykningsspillet. Vi skal gå ydmygt ind til det her efterår, siger han. Trods ambitionen om oprykning i denne sæson føler Anders Jensen sig ikke hårdt presset. - Jeg mærker kun det gode pres. Det er godt at være i en klub, som har ambitioner og som vil frem over stepperne.

2. division Strukturen for 2. division er ændret igen til den kommende sæson.24 hold er fordelt i en vestlig og en østlig halvdel.



Når alle har mødt hinanden to gange efter 22 runder, går de seks bedste hold fra hver række videre til oprykningsspillet, mens de seks dårligste spiller nedrykningsspil. Man tager alle point med videre til op- og nedrykningsspil. I oprykningsspillet møder man de andre hold én gang. Derfor vil der være nogle hold, Kolding IF kommer til at møde tre gange i løbet af sæsonen, mens der er andre hold, som man kun kommer til at møde en enkelt gang.



Kolding IF begynder sæsonen søndag mod Ringkøbing, som man slog 2-1 og 2-0 i sidste sæson.

Den stærkeste halvdel Strukturen i 2. division er blevet ændret til den kommende sæson. 24 hold er fordelt i en vestlig række og en østlig række. Kolding IF er i den jyske halvdel, og det er ingen fordel, mener træner Anders Jensen. - Den jyske række er stærkere end den østlige række. Vi har to nedrykkere fra 1. division og Kjellerup og Jammerbugt, som endte over os i oprykningsspillet i foråret. Dertil er der et par stærke Aarhus-klubber. Det er jyske klubber, hvor man tager arbejdshandskerne på. Jeg kan sagtens pege på hold, som vi er dygtigere end, men der bliver ikke givet ved dørene, mener Anders Jensen.

Identisk trup Sommeren har ikke budt på mange nye spillere i Kolding IF. Men Anders Jensen mener heller ikke, det har været nødvendigt at hente mange nye, for klubben har heller ikke sagt farvel til ret mange spillere. Siden december har Kolding IF måttet skrive kontrakter med sine spillere, og det har givet ro på. - Jeg har sjældent oplevet, at man kunne starte op med en fuldstændig identisk trup. Det er rigtig dejligt, at vi har kunnet holde på spillerne. Den kontinuitet kommer til at betyde rigtig meget, siger Anders Jensen. - Vi sluttede som nummer fem sidste år, så truppen og jeg skal sørge for, at vi flytter os. Det er stadig muligt at hente nogle spillere. Men dem, vi er på lur efter, skal være nogle, som kan forstærke truppen. Vi skal ikke have nogen, der er på niveau med dem, vi har.