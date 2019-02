Kolding IF forstærker sig med flere samarbejdspartnere: Der venter en overraskelse senere

Kolding: Starten på forårssæsonen i 2. division nærmer sig, og Kolding IF har ikke kun brugt vinteren på at forstærke sig på banen. Også uden for banen er klubben blevet stærkere.

Siden årsskiftet har Kolding IF nemlig lavet fem nye samarbejdsaftaler, opgraderet aftalen med en sjette og forlænget med en syvende.

Kolding IF's daglige leder, Michael Flyvholm, er glad for de nye sponsoraftaler og minder om, at det er resultatet af hårdt arbejde både på og uden for banen.

- Vi er inde i en god spiral, så der har været en opadgående KIF, og der kommer flere og flere i vores erhvervsklub til kampene. Faktisk har vi været nødsaget til at rykke ned i cafeteriaet, fordi vi ikke har haft plads nok oven på, siger Michael Flyvholm.

- Samtidig synes jeg også, det er noget, vi har været gode til i en lang periode efterhånden. Jeg fornemmer, at det ikke kun er sket inden for den sidste måneds tid. Vi er glade for at byen gerne vil være med til at bakke op om vores projekt, siger han.