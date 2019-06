Kolding IF-formand oven på ansættelse af ny sportschef: Der er flere ændringer på vej

Kolding IF er rykket op i 1. division, og det kommer til at betyde ændringer på og omkring holdet. Bestyrelsesformanden fortæller, at det ikke kun er sportschefen, der skiftes ud, men at hele klubbens setup skal kigges efter i sømmene.

- Niki Zimling er selvfølgelig en vigtig del af det nye setup, for vi har aldrig haft en fuldtids-sportschef før. Vi har allerede mange fuldtidsansatte, og de skal begynde at samarbejde mere, siger han.

- Vi skal være klar til 1. division, så vi skal til at kigge på hele vores setup. Der er aftaler, der skal forlænges, og vi tager udgangspunkt i den trup, vi har, og jeg vil heller ikke afvise, at der i de kommende måneder kommer nye spillere til, som skal forstærke truppen, siger Claus Holm-Søberg.

Nej, det var samtidig også startfløjtet for en helt ny virkelighed for klubbens bestyrelse og formand Claus Holm-Søberg, der i minutterne efter kampen gik rundt på stadion med et stort smil på læben. Og den nye virkelighed har allerede betydet ændringer. Sportschef Ulrik Pedersen, der har været i klubben i tre år, er blevet afløst af tidligere landsholds- og SønderjyskE-spiller Niki Zimling, og ifølge bestyrelsesformanden er der flere ændringer på vej.

Kolding: Da dommeren fløjtede af for kampen mellem Kolding IF og Middelfart 2. pinsedag, og Kolding havde sikret sig oprykning til 1. division, var det ikke kun slutfløjtet for kampen.

- Vores system blev gevaldigt prøvet af under pokalkampene, hvor der var rigtig mange tilskuere, og den anden dag var der 2000 tilskuere, så det er klart, at behovet for frivillige også kommer til at stige, siger bestyrelsesformanden.

- Der er faciliteter, som ikke er holdbare på den lange bane. Der er jo visse krav til lys, varme i banen og sikkerhed i form af hegn. Det er ikke noget, vi skal have klar fra dag ét, men det er noget, vi skal have styr på på sigt, siger Claus Holm-Søberg.

Flere penge i kassen

Med oprykningen kommer Kolding også til at befinde sig i en helt anden økonomisk liga, end den holdet kommer fra. Derfor skal der også gerne flere penge i kassen, end der er nu, hvis turen op i landets næstbedste fodboldrække ikke skal blive en kortvarig fornøjelse.

- Der er to muligheder. Vi får en del flere tv-penge i kassen, og det giver klart et vist rygstød, idet vi er rykket op. Samtidig er sponsorsiden et sted, der kommer endnu mere fokus på, og det er et sted, der allerede er gået godt i indeværende år. Der er heldigvis mange, der vil støtte op om os. Det er klart, at sportslig succes gør, at der bliver medvind på cykelstien på den front, siger bestyrelsesformanden.

I februar sidste år skød en række investorer - herunder Claus Holm-Søberg - to millioner kroner i Kolding IF, men Claus Holm-Søberg vil på nuværende tidspunkt ikke fortælle, hvad oprykningen kommer til at betyde for hans engagement i klubben.

- Det har vi som sådan ikke talt om på den måde. Vi investorer løfter i flok, og vi bakker alle op om klubben og vil gøre alt for, at vi bliver i 1. division.