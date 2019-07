- Men det vigtigste var selvfølgelig at få nogle kilometer i benene. Det fik vi, og vi fik set nogle spillere and, og vi fik set de nye spillere i aktion, og hvordan de agerer i den måde, vi spiller fodbold på. Det var rigtig fint, siger cheftræneren.

Det blev dog ikke til en sejr for Kolding onsdag eftermiddag. Træningskampen, der blev spillet onsdag, endte nemlig 1-1. Men resultatet var nu ikke det vigtigste, selvom Anders Jensen understreger, at holdet selvfølgelig er konkurrencemennesker og rigtig gerne ville have vundet.

Målmand forlænger

En håndfuld timer inden kampstart kunne Kolding IF offentliggøre, at holdets førstevalg mellem stolperne, Jens Rinke, har forlænget sin kontrakt. I sidste sæson holdt den 29-årige målmand buret rent 12 gange på tværs af både 2. division og Sydbank Pokalen.

- Rinke har haft en vanvittig betydning for de resultater, vi de seneste par år har skabt. Der er ikke så meget at sige, for det er meget naturligt, at han tager turen med op i 1. division. Det er både godt for ham og os, siger Anders Jensen.

Jens Rinke, der startede i målet mod Vejle, har en fortid i blandt andet Silkeborg IF, hvor han spillede tre superliga-kampe. Han, der har været i Kolding siden sommeren 2017, har tidligere spillet 66 kampe i 1. division med FC Fredericia og det daværende Kolding FC.