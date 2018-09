Kolding IF fik et point i topbrag

Kolding: Kolding IF skulle endnu engang en tur til Aarhus, i denne runde ventede topholdet Brabrand.

Der var et vaskeægte topopgør i vente, da begge hold har fået en god start på sæsonen, hvor de stadig er ubesejrede.

Kolding fik en skidt start på kampen, hvor Brabrand klart var farligst. Det udnyttede de efter et hjørnespark, hvor Brabrandspilleren Jacob Linnet til sidst får prikket bolden i mål. Det satte KIF i gang, og de begyndte stille at melde sig ind i kampen. Efter en tilfældighed stod Koldingspilleren Morten Hansen det rette sted, og fik udlignet til 1-1, som var pausestillingen.

Det var et andet KIF man så i 2. Halvleg, hvor Kolding skabte flest chancer. Det satte dog ikke en stopper for, at Brabrand kom foran 2-1, efter et afrettet skud af Lasse Møberg.

Kolding fortsat med at presse på, og efter et hjørnespark stiger Sebastian Sommer til vejrs, og får sat smukt og elegant kuglen i nettet.

I kampens slutfase har Kolding et skud på overliggeren, og andre fine chancer til at lukke kampen.

Topkampen ender 2-2. Brabrand og KIF ligger stadig på en henholdsvis 1. og 2. plads.

Efter kampen sagde Koldings cheftræner Anders Jensen til JydskeVestkysten, at han var irriteret over at KIF ikke fik udnyttet deres chancer, og får lukket kampen, som han mente det skulle have gjort i 2. halvleg.

Fredag aften skal Kolding IF i kamp igen. Denne gang er det Tarup-Paarup, som gæster Autocentralen Park.

Brabrand - Kolding If 2-2 (1-1)

Fodbold, 2. division, herre

Målscorer: Jacob Linnet (10.), Morten Hansen (26.), Lasse Møberg (63.), Sebastian Sommer (66.)