Kolding IF får kunstgræsbane: Nu bliver det lettere at træne om vinteren

Det er grusområdet til højre for stadion, der skal laves om til kunstgræsbaner. Banerne kommer ifølge bestyrelsesformand Claus Holm-Søberg til at stå færdig i uge 51, hvis vind og vejr arter sig. Foto: Søren Gylling

Kolding IF har i to et halvt år arbejdet på at få en kunstgræsbane ved Kolding Stadion. Nu sker det endelig, efter de sidste byggetilladelser er kommet i hus. Spillerne kan se frem til at kunne træne i vante omgivelser til vinter.

Kolding: Nu får Kolding IF en kunstgræsbane. Grusarealet ude foran omklædningsrummene på Kolding Stadion bliver nemlig beklædt med plastikgræs, og området kommer til at bestå af en tre-, fem- og ottemandsbane. Efter længere tids arbejde er alle de nødvendige godkendelser kommet i hus, og det har skabt glæde i bestyrelsen. Opførelsen af kunstgræsbanen har nemlig direkte betydning for flere af klubbens medlemmer. - Som det er nu, lejer vi tid dels i Bramdrupdam og på Ågård Efterskole, og det får vi mindre behov for nu. På den måde får vi liv i klubben hele året rundt, i stedet for der er tilstand i klubben i vinterhalvåret. Vi er mange, der er kede af at skulle træne alle mulige andre steder og helst vil træne nede på anlægget, siger bestyrelsesformand Claus Holm-Søberg. Og det kommer de fleste af klubbens spillere altså til nu. For dem, der ikke spiller 11-mands, bliver det muligt at træne i vante rammer fremover. - De lidt ældre hold kan ikke kun nøjes med at træne dernede. Nogle gange vil de jo have behov for at træne på en 11-mandsbane. De vil selvfølgelig også kunne få glæde af dem, men en gang i mellem vil de skulle køre ud til andre klubber, siger bestyrelsesformanden.

