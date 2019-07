Kolding IF er klar til en sæson med modsat fortegn: Nu er vi underdogs

- Vi har forstærket os og hentet spillere, der kan bidrage til hver en kæde. Der skal være en vis form for konkurrence, men de skal også vise, at de skal på holdet. De skal kunne tage vores ånd med sig og arbejde hårdt. Og så er det helt sikkert, at vi har scoutet nogle spillere, der har et ydmygt udgangspunkt, siger Anders Jensen.

Banden skal snart skiftes ud, for om mindre end tre uger skyder Kolding IF sæsonen i gang igen. Nu som 1. divisionshold. Mandag trænede holdet for første gang forud for den nye sæson efter at have holdt sommerferie i små tre uger, hvor fokus mest har været på at forstærke sig.

Som oprykkerhold kan man ikke forvente at være favoritter til særlig mange af de kampe, man møder op til. Kolding skal derfor vænne sig til nogle lidt andre forventninger, end dem de hidtil er blevet målt op imod. Men det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, mener cheftræneren.

- Vi spillet en hel sæson, hvor forventningen har været, at vi skulle vinde hver kamp. Nu bliver det med et lidt andet fortegn, og vi kommer lidt som underdogs. Det tror jeg, at vi ser frem til som trup faktisk. Det er sundt nok for os, siger Anders Jensen

- Vi forholder os til de kampe, der kommer, og så griber vi dem an, som de kommer. Vores egen selvopfattelse sidste år var heller ikke, at vi var store favoritter i hver kamp. Vi vidste godt, at vi skulle arbejde knaldhårdt for at få point på kontoen. Når det er sagt, ved vi, der skal arbejdes endnu hårdere, end vi gjorde i 2. division, siger han.

Holdets anfører, Rune Nautrup, tror på, at der nok skal komme point på kontoen.

- Det er et stort pres at være favoritter og kæmpe om oprykning, så vi er vant til at spille under pres. Det er selvfølgelig noget andet i 1. division, som er meget, meget lige og jævnbyrdig. Vi vil ikke være favoritter, men jeg ser, at vi har en mulighed for at få point i alle kampene, siger Rune Nautrup.