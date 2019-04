Kolding IF delte i Hellerup

Kolding IF gæstede lørdag Hellerup IK i en top mod bund kamp i 2. divisions oprykningsspil. Inden kampen indtog Kolding IF gruppens andenplads, mens værterne fra HIK indtog 12.-pladsen. Kampen startede bedst for værterne fra Hellerup, og de kom foran 1-0 efter 8 minutter. Kolding svarede dog hurtigt igen, og var foran med 1-2 efter 26 minutter. Kampens slutresultat blev 2-2 efter HIK scorede på et straffespark i anden halvleg.

Værterne fra Hellerup kom bedst fra start, og Jonas Hebo kunne allerede efter otte minutter sparke en ripost fra Kolding målmand Jens Rinke i nettet til 1-0.

Kolding satte sig på kampen efter dette, og efter 24 minutter kunne Rune Nautrup udligne til 1-1 efter en aflevering gennem feltet. Koldingenserne stoppede ikke presset, og kun to minutter efter udligningen kunne Henrik Brodersen sende bolden i nettet, efter et indlæg blev fumlet væk af Hellerups målmand.

Efter pausen skabte HIK flest chancer. Presset fra værterne resulterede også i et straffespark, begået af Jeffrey Ofori. Det kostede Ofori et gult kort, og Mathias Olsen fra HIK kunne score på straffesparket til 2-2.

Kort tid efter havde Hellerup igen en stor chance. Jens Rinke fejlberegner en aflevering, og kaster den direkte ud til en ventende HIK spiller, men afslutningen blokeres.

HIK fortsatte med at skabe chance efter chance. Efter 67 minutter bliver der slået et indlæg ind fra venstre side, men afslutningen går lige i hænderne på Jens Rinke. Efter 70 minutter bliver endnu en afslutning sendt mod det koldingensiske mål, men igen reddet af Jens Rinke.

Dagens resultat betyder, at Kolding IF efter 24 kampe har 50 point på andenpladsen, og 5 point ned til Brabrand, som indtager tredjepladsen med 45 point.

Den næste kamp for Kolding IF er lørdag den 4. april, hvor Brønshøj kommer på besøg i Kolding.

Hellerup IK - Kolding IF (1-2) 2-2

Fodbold, 2. Division, Herrer

Målscorer: Jonas Hebo (8.), Rune Nautrup (24.), Henrik Brodersen (26.), Mathias Olsen (56.)