Kolding IF-chef før pokalbrag: Lad bilen stå og gå til stadion

Kolding: Omkring 5.000 tilskuere ventes at komme til Autocentralen Park onsdag aften, når Kolding IF tager imod FC Midtjylland i pokalkvartfinalen.

Det betyder, at der kommer til at blive rift om parkeringspladserne, der ligger omkring stadion, dem er der nemlig ikke alverden af. Derudover er stadion omgivet af små villaveje, hvor der heller ikke er oceaner af plads. Derfor lyder der en klar opfordring fra klubben: Lad bilen stå og gå til stadion.

- Vi har jo anlagt en kunstgræsbane, der hvor man kunne parkere før. Så vi opfordrer folk til enten at lade bilen helt stå, eller parkere i nærheden og så gå de sidste meter, siger klubbens daglige leder Michael Flyvholm. Er der nogle ting fra klubbens side, I gerne vil have at folk skal vide i forhold til kampdagen?

- Ikke andre forholdsregler end at vi selvfølgelig er under pres på dagen. Det er ikke den her slags kampe, vi er vant til at afvikle. Der kommer til at være rift om pladserne hernede, derfor opfordrer vi folk til at komme i god tid, så det hele afvikles bedst muligt, siger Michael Flyvholm.