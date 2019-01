Kolding IF Fodbold åbner kunstgræsbane: Nu bliver vi en helårsklub

Den nye kunstgræsbane er blevet til i et samarbejde mellem Kolding IF Fodbold, Kolding Realskole og Kolding Kommune. Banen ligger ved Kolding Stadion, Autocentralen Park, på en tidligere grusbane. Arealet her var ikke bredt nok til en 11-mandsbane. Til gengæld indeholder den nye kunstgræsbanen en tre-, fem- og ottemandsbaner. Den nye bane dækker cirka halvdelen af KIF's behov. Også andre steder i kommunen er der behov for flere kunstgræsbaner. Byrådets medlemmer har netop afsat penge til drift af to nye kunstgræsbaner, da de tidligere på ugen fordelte en udviklingspulje.

Perfekt samarbejde

Kunstgræsbanen har været flere år undervejs og er blevet til i et samarbejde mellem KIF, Kolding Realskole og Kolding Kommune.

- Realskolen har kunstgræsbanen i dagtimerne. Vi har den fra sen eftermiddag og resten af dagen og aftenen samt i weekenderne. Det er et perfekt samarbejde, og uden samarbejdet havde vi ikke fået banen, forklarer en glad Claus Holm-Søberg.

Også realskolens leder, Dorthe Svane Peschardt, har smil på læben.

- Vi udnytter nu et område, der mange dage om året ikke blev brugt, fordi det bare var et mudderhul. Jeg håber, at børn og voksne, der bor i området, vil tage herned og hygge sig, når banen er ledig. For os som skole kommer det til at betyde, at vi skaber et bedre miljø for vores elitefodboldspillere. De kan træne på banen om morgenen. Banen betyder også, at vi kan tænke udelivet ind i al vores idrætsundervisning. Den vil også give plads til en masse leg for vores sfo-børn om eftermiddagen, mener skolelederen.

Ligesom fodboldklubbens formand glæder hun sig over det gode samarbejde, som har fået projektet op at stå.