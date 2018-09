Når Det Konservative Folkeparti udtrykker bekymring for, hvordan Kolding Havn kommer til at påvirke Marina City, så handler de mod bedrevidende, lyder det fra bestyrelsesformanden for Kolding Havn.

- Derfor har vi allerede i bestyrelsen vedtaget en plan for, hvordan vi vil sikre, at vi ikke generer vores omgivelser. Lige nu afventer vi byrådets og myndighedernes godkendelse, men vi er klar til at føre den ud i livet. Vi er færdige med at etablere de nødvendige foranstaltninger, som håndterer støv, støj og lugt fra godset, inden Marina City er klar til at overdrage nøglerne til de nye beboere, uddyber han i pressemeddelelsen.

- Alt det ved Det Konservative Folkeparti i Kolding allerede, for vi har fremlagt planen for dem i detaljer. Hele vores tilgang til samarbejdet med vores lokalområde bygger på en tankegang om, at der skal være plads til os alle - både Kolding Havn, som jo er en af Koldings største arbejdspladser, men også til livet i byen og Marina City, siger han.

Men når Marina City er klar til at byde de første, nye beboere velkomne, og lystbådehavnen er udbygget, så er den første del af Kolding Havns masterplan også ført ud i livet. Det er den del, som skal sikre, at bunkerne med genbrugsmetal bliver lavere og afskærmet med en mur på tre sider, at bunkerne bliver overrislede med vand i et lukket anlæg, så de ikke støver, samt at den nye afskærmningsvæg mellem Kolding Havn og Marina City er opført, så udsigten til industrihavnen bliver minimal, understreger Asger Christensen i en pressemeddelelse.

Sådan lyder det fra Asger Christensen (V), der er formand for bestyrelsen i Kolding Havn, efter at Det Konservative Folkeparti i Kolding har opfordret byrådet til at nedlægge den sydlige del af havnen for at skrotbunker, støv og lugt ikke skal gøre ubodelig skade på Marina City.

Kolding: Det Konservative Folkeparti kan tage det helt roligt. Der er ingen grund til at bekymre sig om, at beboere i det kommende Marina City vil blive plaget af støv, støj og stank fra erhvervshavnen.

Havnen er klar til at gå i gang

Klagerne over havnen begyndte midt på sommeren. Siden har Kolding Havn ifølge Asger Christensen deltaget i dialogen med dem, som oplever problemerne, dels for at være sikker på, at de planer, der er for havnens udvikling, vil løse udfordringerne, og dels for at bevare det gode samarbejde med naboerne.

- Vi har blandt andet holdt møde med Kolding Lystbådehavn, som efterfølgende var positive og tilfredse med de løsninger, vi har planlagt. Derfor undrer og ærgrer det mig meget, at Det Konservative Folkeparti, som har fået præsenteret de samme planer, pludselig vil skabe usikkerhed omkring løsningerne. Vi er alle enige om, at der skal etableres mere afskærmning og bedre faciliteter, men det kan vi ikke gennemføre på den korte tid, der er gået, siden vi fik de første klager. Men vi er klar til at gå i gang, så snart vi har de nødvendige tilladelser, siger Asger Christensen.

Han glæder sig over borgmesterens udmelding om, at byrådet snarest vil behandle planen.

- Vi kan være klar i god tid, før støvet og støjen fra byggeriet i Marina City har lagt sig, så der er ingen grund til at være bekymret for den planlagte investering. Vi kan selvfølgelig ikke love, at der ikke vil være dage, hvor man vil bemærke, at man er tæt på en aktiv erhvervshavn, men det vil være minimalt og langt bedre end det, man oplever og lever med i nærheden af andre aktive industrihavne i Danmark, hvor man også har etableret boliger tæt på aktive havne, siger Asger Christensen.