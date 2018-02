Kolding HF & VUC vil satse på esport

Computerspil skal inddrages i undervisningen på Kolding HF & VUC, hvor man i fremtiden måske kan blive bedt om at analysere et computerspil i stedet for en bog.

Kolding: Esport - eller computerspil på konkurrenceniveau - er populært som aldrig før. På verdensplan konkurrerer man om store millionbeløb, i Kolding er der startet to esport-foreninger, og på blandt andet Kongsbjergskolen har man oprettet et populært esport-valgfag.

Og nu gør esport formentlig også sit indtog på Kolding HF & VUC. Fra næste skoleår vil man nemlig forsøge sig med at sætte computerspil på skoleskemaet.

- Tanken er, at vi vil inddrage computerspil i undervisningen. I stedet for for eksempel at skulle læse og analysere en bog, kan man lære noget af at analysere et historisk spil. Det skal være med til at motivere eleverne til at ville lære noget, siger Jakob Poulsen, der er underviser på Kolding HF & VUC og tovholder på esport som uddannelse-projektet.

Jakob Poulsen har selv draget fordel af at spille meget computer som barn.

- Jeg tror på, at esport kan noget rent uddannelsesmæssigt. Det var blandt andet, fordi jeg spillede historiske strategispil, at jeg i sin tid søgte ind på historie på universitetet. Jeg satte mig ind i spillene og begivenhederne, og det gjorde mig meget historieinteresseret, fortæller Jakob Poulsen.