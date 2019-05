Det så sort ud, da Kolding Boldklub i april blev dømt til at betale en kæmpestor momsregning på 710.000 kroner. Men en anonym har lovet klubben at betale regningen, som i øvrigt er blevet forhandlet ned til et mindre beløb.

Kolding: Nu er der endelig grund til optimisme i Kolding Boldklub.

Der er nemlig fundet en løsning på, hvordan den kæmpestore regning på cirka 710.000 kroner, som klubben skylder for et uberettiget momsfradrag, skal betales. En ekstern aktør, som for nuværende ønsker at være anonym, har nemlig lovet klubben, at han vil betale regningen. Dermed er klubben ikke længere i fare for at gå konkurs.

Det oplyser KB-bestyrelsesformand Carsten Grubach.

- Det er en ekstern støtte, og det vil sige, at det ikke er en af vores nuværende sponsorer, der har lovet at betale regningen, fortæller Carsten Grubach.

Samtidig er det lykkedes for klubben at forhandle en afdragsordning på plads med Gældstyrelsen, således at regningen nu kun lyder på 400.000 kroner, som skal betales ad fire omgange. Det er disse penge, som klubben har fået lovning på af den anonyme.

- Jeg synes, det er en fair løsning. Det oprindelige beløb var 550.000 kroner, men så var der løbet 160.000 kroner i renter på. Jeg synes, Gældstyrelsen har vist sig fra en fornuftig side, siger formanden.