Kolding Boldklub ude af Sydbank Pokalen

Kolding Boldklub skulle på udebane forsøge og avancer sig videre i Sydbank Pokalen. Den første udfordring var mod Marstal/Rise. Det blev et høj dramatisk opgør, som gik helt til forlænget spilletid for at finde en vinder. Kolding havde ikke det, som skulle til for at slå holdet fra Ærø og tabte 5-3. Dermed er Kolding Boldklub ude af dette års Sydbank Pokal.

Første halvleg var meget tæt mellem de to hold, hvor spil og chancer bølgede frem og tilbage. Ingen af de to hold formåede at holde en føring til pause og derfor gik begge hold til pause med 2-2. Anden halvleg bød på flere mål. Men ligesom i første halvleg var det en jævnbyrdig affære mellem de to hold. Dog havde Kolding de fleste chancer, men var uskarpe foran målet og udnyttede ikke chancerne til mål. Netop uskarpheden var til at for øje på da Kolding havde muligheden for at tage sejren. I løbet af anden halvleg fik Kolding et straffespark, som kunne havde givet dem sejren i kampen. Straffesparket blev desværre ikke omsat til mål og den ordinær spilletid sluttede med resultatet 3-3. Derfor måtte holdene ud i forlænget spilletid for at afgøre kampen.

Her kom Kolding til kort og indkasserede først et mål, som satte dem i en svær situation, og senere kom de også bagud med to mål. Kolding Boldklub må derfor se sig slået ud af Sydbank Pokalen 2019.

Kolding Boldklubs assisterende træner havde følgende at sige efter kampen.

- Vi lavede for mange personlige fejl i forsvaret, hvor vi nærmest giver dem fire mål, også er det jo klart at man taber. Vi lavede også otte ændringer i forhold til kampen i fredags, men det skal ikke være nogen undskyldning.

Dog er holdet optimistiske omkring Kolding Boldklubs næste modstander.

- Vi forventer stadig en sejr på trods af nederlaget i dag og ser frem mod kampen på lørdag.

Kolding Boldklub skal igen i aktion på lørdag d. 10 august, hvor de på hjemmebane skal møde OSK i Danmarksserien.

Marstal/Rise - Kolding Boldklub 5-3 (2-2)

Fodbold, Sydbank Pokalen, Herrer