Kolding Boldklub spillede lørdag ude mod Hedensted IF. Det blev til et uafgjort resultat på 0-0 i en kamp, hvor begge hold kæmpede hårdt i duellerne.

Første halvleg forløb uden scoringer fra nogen af mandskaberne. Begge hold manglede de helt store chancer til at kunne bringe sig i foran. Mod slutning af halvlegen fik koldingenserne en skade. Nassim Faizi Bendaoud måtte desværre for Kolding udgå med en skade. Trods den triste slutning på halvlegen var alt stadig at spille for i anden halvleg.

Mere aggressivitet blev kendetegnet for anden halvleg, hvor der blev uddelt flere gule kort til begge hold. Ingen af holdende formåede at scorer i kampen og måtte derfor nøjes med et point til hver.

Træner Anders Flaskager så frem mod den næste kamp for hans hold

- Den næste kamp den vinder vi, det er helt sikkert.

Næste kamp for Kolding boldklub er på fredag, hvor de hjemme møder Otterup B & IK.

Hedensted IF - Kolding Boldklub 0-0 (0-0)

Danmarksserien, Fodbold, Herrer