Kolding Boldklub i målrigt opgør

Kolding Boldklub vandt over Varde i et målrigt opgør på 5-2, hvor Kolding udnyttede de chancer de fik mod et af topholdene i Danmarksserien. Dermed får de tre point i jagten på en af de eftertragtede oprykningspladser.

Kolding kom klart bedst fra start i opgøret, og kom efter 7 minutters spil foran 1-0 med et mål fra Abdulahi Mohamed Mohamed. Målscoren var ikke færdig med at score, og efter yderligere et par minutter kunne han kalde sig dobbelt målscorer. Koldingenserne var i klar kontrol, og efter første halvleg stod der 3-1 til Kolding.

Anden halvleg bød på endnu flere mål til begge hold, dog med flest til Kolding. Nassim Faizi Bendaoud fik sat den sidste Kolding scoring ind til slutresultatet 5-2 til Kolding.

Varde - Kolding Boldklub: 2-5 (1-3)

Fodbold, Danmarksserien, Herrer

Mål for Kolding: Abdulahi Mohamed Mohamed (7. og 16.), Thomas Heiker (45), Sophus Linnet Raarup (52.), Nassim Faizi Bendaoud (73.)