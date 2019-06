Kolding Boldklub i hårdt nederlag til SFB-Oure FA

Kolding Boldklub skulle på en svær udebanekamp mod SFB-Oure FA. Kampen forløb meget lige i første halvleg, men i anden halvleg trak Oure fra.

Første halvleg forløb meget lige mellem de to mandskaber. Kolding havde gode muligheder, men manglede lige det sidste for at kunne udnytte deres chancer. I den anden ende af banen bragte SFB-Oure sig foran på et frispark kort før halvleg. Derfor gik Kolding Boldklub skuffet til pause bagud 1-0.

Anden halvleg forløb som den første, men igen manglede skarpheden for Kolding til at kunne udnytte chancerne. Modstanderen sendte derimod yderligere to mål ind i den anden ende til slutresultatet 3-0.

- Stor cadeau til drengene for at spille en flot kamp. Vi vinder den næste på hjemmebane, så har vi vundet fire i træk, siger træner Anders Falskager

Om Kolding Boldklub kan få sin fjerde hjemmesejre i træk, bliver afgjort d. 7/6 mod Hedensted IF

SFB-Oure FA - Kolding Boldklub 3-0 (1-0)

Fodbold, Danmarksserien, Herrer