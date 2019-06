Kolding Boldklub fester: Blodet er rødt, men hjertet det er blåt

- Det viser, at vi har en klub at samles om. Det er det allervigtigste. Først derefter handler det om at vinde inde på banen, forklarer klubformanden.

Derfor havde borgmester Jørn Pedersen også klogeligt valgt at trække i en blå polo-shirt, inden han mødte op på Mosevej for at holde festtale.

- Som liberal synes jeg selvfølgelig, at I har valgt den helt rigtige klubfarve, smilede borgmesteren, som i sin tale valgte at sætte et stort fokus på det frivillige arbejde, der bliver udført i den 100 år gamle klub.

- Man kunne selvfølgelig vælge den nemme løsning, sætte sig tilbage i stolen, tænde for fjernsynet eller pc'en og håbe på, at der er andre, som pumper boldene og henter kegler og overtrækstrøjer. Men en klub som KB er båret af de mange frivillige, som vil give en hånd med. Og hvis vi regne sammen, hvad værdien er, af alle de frivillige timer, der bliver lagt her i klubben, ville beløbet blive astronomisk.

Det er nok korrekt. Ikke mindst hvis man ovenikøbet tæller 100 år bagud. Kolding Boldklub opstod i 1919, da 28 indbudte fra byens fodboldelite mødtes på Højskolehjemmet for at at stifte en ny klub. Den har haft skiftende adresser, men der er ingen tvivl om, at det er i Mosen, man føler sig på hjemmebane. Her på Mosevej har KB-spillere i alle aldre mødt op til træning siden 1961.