Kolding Boldklub dropper elite-samarbejde med Kolding-klubber

Kolding: Kolding Boldklub vil selv udvikle sine bedste spillere og tilbyde dem elitetræning i eget regi. Derfor dropper KB den del af fodboldsamarbejdet i Kolding Kommune, FSK, der hedder FSK Elite.

KB-formand Carsten Grubach fortæller, at baggrunden blandt andet er, at det elite-tilbud, der er i KIF, er for "elite-fikseret", og spillere risikerer, at ryge i glemslen, hvis de kun er "mellem-gode". Disse spillere skal der i stedet være plads til i KB.

- Vi vil gerne udvikle vores spillere selv. Vi oplever, at vores unge spillere og trænere forsvinder til andre klubber, når de vil spille elite. For at få en vis kontinuitet vil vi gerne lave vores eget setup. Det er ikke for at genere KIF eller FSK, men vi synes, at vi er en klub, der bør tilbyde det hele. Vi er en breddeklub, men vi vil også gerne tilbyde elite, siger Carsten Grubach.

Formanden fortæller, at klubben sådan set er enige i FSK-tankegangen, og at klubben også fortsætter i FSK, men:

- Vi synes bare, at vi ikke får noget ud af elitesetuppet. Vi mister vores spillere, og vi oplever, at vi betaler i dyre domme for at uddanne vores trænere, inden de forsvinder til KIF. Det koster op til 60.000 at uddanne en dygtig træner. Vi laver vores eget koncept for at sikre, at vi kan have en aftale med en træner i en årrække, inden han smutter. Vi har ikke råd til at betale for trænere, der smutter et andet sted hen og bruger deres ekspertise, siger Carsten Grubach.