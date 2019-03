Kolding Badminton Klub foran historisk vigtige kampe

Kolding: Det unge 1. hold hos Kolding Badminton Klub, KBK, drager lørdag til Holbæk for at spille den sidste afgørende kamp om oprykning til 1. division.

Efter sidste tirsdags overraskelse, hvor KBK vandt 8-5 over Holte på hjemmebane og Holbæk samtidig tabte 4-9 til Ikast, kan KBK med blot et enkelt point selv afgøre, at klubben for første gang rykker op i 1. division.

Der skal spilles 13 kampe i Holbæk og målet er at hente point med hjem, så er klubben 100 procent sikre på oprykning. Mindre kan også være nok, men så skal der tælles antal vundne kampe i oprykningsspillet.

Klubbens 2. og 3. hold spiller afgørende holdkampe på hjemmebane i Kolding Ketcher Center mod henholdsvis Vendsyssel 2 og Odense OBK 4. Begge hold skal gerne vinde, ellers er de afhængige af andre resultater for at blive i henholdsvis 3. division og Danmarksserien.

Alle er velkommen i Kolding Ketcher Center på Bramdrupskovvej lørdag fra kl. 13, oplyses i en pressemeddelelse fra Kolding Badminton Klub.