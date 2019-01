Kolding: Arresthuset på Tingvejen er fyldt til bristepunktet. Det viser tal, som JydskeVestkysten har fået aktindsigt i. Tallene afslører, at der i 2018 var en gennemsnitlig belægningsprocent på 100,7 procent. Samtidig fortæller Karsten Vestergaard, der er enhedschef ved Kolding Arrest, at 56 af 56 pladser var besatte ved starten af januars sidste dag.

Enhedschefen forklarer, at der er to årsager til, at belægningsprocenten i Kolding har sneget sig over grænsen for arresthuse, som ligger på 95.

- Det handler om, at det daglige antal indsatte i landet er steget med 300. Der er simpelthen kommet flere indsatte til. Det andet er, at vi ikke har nok åbne celler i samme omfang, som dem der kommer hertil. Det gør, at vi når over 100, siger Karsten Vestergaard.

Hvilke udfordringer giver det?

- Jeg vil sige, at vi løser det. Personalet gør en rigtig god indsats i hverdagen. Det handler om at få talt med den indsatte og få skabt nogle gode, sunde aktiviteter. Vi oplever ikke konflikter, men for personalet har en større logistisk opgave med at koordinere placeringen af de indsatte. Der vil også være noget ekstra arbejde i forhold til den daglige sagsbehandling.

I en rapport skriver arbejdstilsynet, at de indsatte har været nødt til at bo blandt andet besøgsrummene. Hvordan har de taget imod den løsning?

- Vi prøver at undgå at bruge besøgslokalerne, for de indsatte ser frem til at få besøg af deres nærmeste. Vi bruger lokalerne, hvis der kommer en indsat ind om aftenen, og så bliver den indsatte flyttet til en almindelig celle næste morgen.

- Generelt har vi taget nogle celler og lavet dem om til dobbeltceller. Vi har placeret køjesenge i nogle af cellerne, så man bor to sammen. På den måde kan vi friholde vores besøgslokaler.