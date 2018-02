Køkkenet på Brødremenighedens Hotel skruer op for blusset

Christiansfeld: Til foråret bliver der flere kokke i køkkenet på Brødremenighedens Hotel.

- Jeg udvider med en souschef, og ham har jeg store forventninger til. Vi arbejder allerede med at have gastronomien i højsæde og bruge lokale produkter, og den indsats skal have et step opad, fortæller hoteldirektør Per Højgård.

Hvad ligger du i at have gastronomien i højsæde?

- Blandt andet at man laver tingene ordentligt og har respekt for sine råvarer. Blandt de lokale leverandører er Kolding Røgeri, og så er vi gået over til Fuglsang sodavand og økologisk saft fra Haderslev. Og så er der kommet en lokal slagter her i byen. Vi køber kød hos ham, og det leveres af lokale landmænd, der søger for at dyrene har det godt.

Vil man som gæst mærke en forskel, når man spiser på hotellet?

- Neej, ikke her og nu, men når den nye souschef begynder den 1. april kan han bidrage med nye tiltag og nye ting. Han er udlært på Kong Hans og har været med til at starte flere nye projekter op, det har blandt andet handlet om at ryge laks.

Menukortet bliver ikke lavet om. Gæsterne vil fortsat kunne få hakkebøf på tallerkenen til frokost og steak til aftensmad.

- Det er bare måden, vi gør det på, der bliver lidt anderledes, forklarer Per Højgaard.