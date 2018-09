Kolding: Der var bananer, røde æbler og to hårdkogte æg, da Barack Obama ankom til Hotel Koldingfjord. Det var altså ikke aftensmaden, der satte køkkenchefen under pres torsdag aften. Derudover var der friskpresset appelsin juice og mælk på menuen.

- Han har faktisk ikke været særligt krævende. Det tør jeg godt sige. Det har været en fornøjelse at have ham som VIP-gæst. Jeg er ret sikker på, at han tænker på sit helbred, for det er meget sundt, det han spiser. Så det har været meget stille og roligt. Jeg har været ude og købe noget specielt mysli, det er faktisk det eneste specielle, han har ønsket, fortæller Jesper Kristensen, der er køkkenchef på Hotel Koldingfjord.

Men selv om Obama ikke havde de store ønsker, så var alt forberedt ned til mindste detalje. Hotellet havde i anledningen en kok på arbejdet hele natten i tilfælde af, at gæsten fik lyst en en burger midt om natten. Men telefonen ringede ikke i køkkenet. Fredag morgen gik køkkenchefen selvfølgelig selv i køkkenet for at stege tre spejlæg.

- Jeg tror, han startede med at træne, så fik han den specielle mysli, og så fik han spejlæg, toast og frugt. Det har været meget stille og roligt. Men det har uden tvivl været de tre vigtigste spejlæg i mit liv. Jeg har aldrig i mit liv været så koncentreret om at lave tre spejlæg, der skulle vendes om, så de blev stegt på begge sider, og så skulle de fortsat være flydende indeni. Det lykkedes, siger Jesper Kristensen