Køkkenbutik flytter ind tidligere Silvan-butik ved storcentret

Ny lokalplan baner vejen for, at HTH kan flytte til Skovvangen, hvor de i 2020 åbner butikken på 1500 kvadratmeter i Kolding Retailpark.

Kolding: Det store, hesteskoformede butiksbyggeri over for Kolding Storcenter bliver snart vært for en ny, stor køkkenbutik. Det er køkkenkæden HTH, som har valgt at flytte aktiviteterne fra Albuen og over i Kolding Retailpark på Skovvangen.

Det er en ændring af lokalplanen i sommer, der har åbnet op for, at HTH i starten af 2020 kan slå dørene op til en butik på 1500 kvadratmeter. Tidligere var det kun butikker med de såkaldte særligt pladskrævende varegrupper, så som møbelforretninger og byggemarkeder.

- Vi glæder os til at rulle vores nye butikskoncept ud i Kolding som det tredje sted i landet. Her samler vi HTH Go og -Køkkenforum i én butik. Det ser vi virkelig frem til, for det giver god mening for både os og kunderne", udtaler Jesper Andreasen i en pressemeddelelse. Han er direktør i HTH Kolding.