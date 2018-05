Køen til en husbåd i Marina City næsten tredoblet siden januar

Kolding Kommune vil give mulighed for at bo i husbåd i den nye havnebydel, Marina City, som er under planlægning. Der bliver rift om pladserne.

Kolding: Interessen for at komme til at bo i Kolding med vand under sig og til lyden og duften af det salte hav er stor.

Siden januar har over 35 familier, par eller enlige henvendt sig til Kolding Kommune for at blive skrevet op på en interesseliste, så projektleder for Marina City, Torben Gade, nu har 55 stående på sin liste over folk, som ønsker at blive holdt orienteret om, hvordan planerne om husbåde i Kolding skrider frem.

- Vi taler både om mennesker fra lokalområdet og fra regionen i øvrigt, så nu får de tilsendt en nyhedsblad, når der er nyt at fortælle, oplyser Torben Gade.

Han fortæller, at "det er selvfølgelig det med udsigten til vand, der trækker."

- Mange kommer fra sejlermiljøet, og mange fristes af den alternative livsstil. Der er bare ikke særligt mange steder, hvor det kan lade sig gøre at bo i husbåd, fortæller han på baggrund af samtaler med blandt andre dem, som nu har vist interesse for at få adresse på gyngende grund i Marina City.