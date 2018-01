Køberne sværmer om gammelt plejehjem: Det er til salg for en halv million

- Så efter at der i lang tid har været en meget lav interesse for ejendommen, så har vi nu haft en stor aktivitet, og det er både lokale folk og folk fra Kolding, der er kommet på banen, beretter Brian Holmer.

Ejendomskonsulent Brian Holmer fra fra kommunens købs- og salgsafdeling fortæller, at han har været ude til en håndfuld fremvisninger siden årsskiftet, og at der i hvert fald er aftalt endnu en.

Kolding: Interesserede købere er begyndt at sværme om det tidligere plejehjem Engbo i Hejls, efter at Kolding Byråd kort før jul sænkede prisen på den gamle rødstensejendom med sprossede vinduer til en mindstepris på bare en halv million kroner.

Risikovillighed

Kolding Kommune har i lang tid haft den tomme ejendom til salg til boligformål for en mindstepris på 750.000 kroner, uden at nogen bed til bolle.

Men så dukkede der omsider en interesseret køber op i efteråret. Denne ukendte, mulige køber vil dog ikke give 750.000 kroner for Engbo og ønsker også, at anvende ejendommen til en blanding af bolig og erhverv med bed and breakfast og butik.

Sådan et købstilbud må kommunen imidlertid ikke acceptere, uden at ejendommen har været i fornyet udbud, så alle har haft de samme vilkår at afgive tilbud på.

Nu venter Brian Holmer spændt på at se, hvor mange købstilbud, der ligger i hans indbakke, når fristen udløber næste fredag den 26. januar klokken 12.

- For man skal jo være lidt risikovillig for at købe sådan en ejendom, så nu sidder mange og regner på, hvad de vil give holdt op imod de omkostninger, der vil komme for at renovere og bygge om, siger Brian Holmer, som tror, at Engbo går en fremtid i møde som en ejendom, som både anvendes til bolig og erhverv.

- Og det vil gøre så meget for Hejls, hvis der kommer liv i Engbo igen. Det er aldrig godt for en landsby, at der står tomme bygninger i gadebilledet, siger han.

Kommunen har haft en ejendomsmægler til at sige god for, at prisen svarer til markedsprisen, når man tager højde for beliggenhed og tilstand.