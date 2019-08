Køber ikonisk vandtårn: Her er fire ting, der er værd at vide om kendt smykkepar

Ægteparret Christina og Claus Hembo, der står bag Christina Jewelry & Watches, har købt det udtjente vandtårn på Sjællandsvej i Kolding. Kunstner og designer Christina Hembo vil nu ombygge tårnet og indrette to luksuslejligheder for derefter at sælge boligerne. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix