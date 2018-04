Køb ind i Bilka - uden at stå ud af bilen

Kolding: Bilkas nye indkøbskoncept, BilkaToGo, åbner nu i Kolding.

Det betyder, at man fra 3. maj kan fylde indkøbskurven på hjemmesiden bilkatogo.dk eller på en indkøbs-app med samme navn, og bestiller man varerne inden kl. 10, kan de hentes fra kl. 14 samme dag.

Kunden tjekker ind på digitale skærme på parkeringspladsen, hvorefter skærmen oplyser kunden om, hvilken bane man skal køre i. Når man holder på den rette plads, kommer en servicemedarbejder med varerne og stiller dem i bagagerummet. Kunden behøver ikke på noget tidspunkt at forlade bilen. BilkaToGo blev lanceret i Bilka Tilst og Hundige i efteråret 2017 og blev modtaget rigtig godt. Siden er systemet blevet yderligere optimeret og lanceret i Skalborg og Næstved, og nu er konceptet klar til kunderne i Kolding- og Vejle-området.

- Modtagelsen af BilkaToGo har været så positiv, at vi har sat os for at rulle det ud i hele Danmark, så hurtigt det kan lade sig gøre. Efter vi har samlet erfaringer fra de første butikker, er vi nu klar til løbende at åbne for BilkaToGo i de andre Bilka-hypermarkeder, siger Bilkas direktør Mark H. Nielsen.