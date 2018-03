Kobbertårn kommer på plads igen

Kolding: I forbindelse med den omfattende renovering af taget på hovedbygningen af Hotel Koldingfjord blev det besluttet at nedtage det over 100 år gamle kobbertårn for en total renovering. Nu er man kommet så langt, at tårnet kan komme på plads igen. Det sker mandag den 26. marts klokken 10.

Opsætningen af tårnet markerer samtidig afslutningen på den omfattende renovering af taget på hotellets historiske hovedbygning.

- Hotellet har en over 100-årig historie, som det er vigtigt for os og hotellets ejer at værne om. Vi skal sikre, at vi til dato har de mest optimale rammer, som på bedst mulig vis får kombineret det historiske udtryk med moderne løsninger og komfort for hotellets gæster, siger adm. direktør Peder J. Madsen for Hotel Koldingfjord, der ejes af PKA/Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer.