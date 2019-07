Klubber mangler spillere: Tidligere fodboldrivaler slår sig sammen

Formanden for Lunderskov Boldklub, Mette Løgstrup, mener, at man fremtidssikrer fodboldtilbuddet til både børn, unge og voksne ved at samarbejde med en anden fodboldklub, når der ikke er spillere nok i klubberne. Arkivfoto: Søren Gylling

På grund af spillermangel har Lunderskov Boldklub og Fynslund Boldklub indledt samarbejde om flere af klubbernes fodboldhold.

Lunderskov/Fynslund: Der er lavvande, når det gælder spillere på visse årgange og aldersklasser i både Lunderskov Boldklub og Fynslund Boldklub. Hvad gør man så, når man er en lokal fodboldklub, hvis mål er at tilbyde fodbold til så mange børn, unge og voksne som muligt? Man indgår såmænd et samarbejde med fjenden. Med rivalerne fra nabobyen. Det er, hvad fodboldklubberne i Lunderskov og Fynslund har gjort, og dermed kan de fortsat tilbyde fodboldtræning og kampe for deres U14-drenge og for de to senior-herrehold i henholdsvis serie 4 og 6. For formanden for Lunderskov Boldklub, Mette Løgstrup, og formanden for fodboldafdelingen i Fynslund Boldklub, Tommy Lauritzen, er samarbejdet en god løsning, når der er mangel på spillere. De ser det begge som en løsning, der er med til at fremtidssikre fodbolden i de to områder, og så er det ikke noget problem at lægge gammel rivalisering på hylden, mener de.

Fodboldsamarbejdet DBU har godkendt, at Lunderskov Boldklub og Fynslund Boldklub slår tre af deres fodboldhold sammen.

Lunderskov Boldklub har allerede et samarbejde med Kolding Nord om klubbens U16-pigehold. Samarbejdet betyder, at nogle af Kolding Nords piger ofte med på Lunderskov-holdet til kampe.

Lunderskov Boldklub har kun en fodboldafdeling, mens Fynslund Boldklub også huser en afdeling for badminton, håndbold, gymnastik og fitness og volleyball.

Rivalisering er pakket væk - Vi er nødt til at se frem. Og hvis to fjender ikke kan stille hold, så er der ikke noget ved at være fjender, siger Tommy Lauritzen, der ser frem til at få samarbejdet testet af i den kommende fodboldsæson. Mette Løgstrup er enig. - Følelsen af at være rivaler er vi nødt til at pakke væk, hvis vi fortsat skal kunne tilbyde fodbold. Vi har fået flere nye, yngre medlemmer i bestyrelsen, og der er ikke nogen, der er for fine til at spille sammen med Fynslund, siger Mette Løgstrup. For U14-holdet i begge klubber gjaldt det før samarbejdet kom i stand, at der ikke var nok spillere til at spille 11-mands fodbold. Man kunne kun stille med et 8-mands hold. Ved at stille med et fælles hold under navnet Team FB/LB kan de unge spillere deltage i 11-mands turneringer. Desuden kommer de til at lære hinanden bedre at kende, og eftersom mange elever fra Fynslundskolen skifter til Kongsbjergskolen i Lunderskov fra 7. klasse, er det som oftest nye skolekammerater, de kommer til at spille på hold med.

Måske mere samarbejde Også på seniorsiden kneb det med at have tilstrækkeligt med spillere, og i Fynslund måtte man for eksempel flere gange låne spillere på old boys-holdet, fortæller Tommy Lauritzen. Om samarbejdet mellem de to klubber på et tidspunkt bliver udvidet, er for tidligt at sige noget helt præcist om endnu, siger begge klubformænd. Men de kan sagtens forestille sig det. - Det kan for eksempel være fra U13, når man begynder at spille 11 mands-fodbold, siger Mette Løgstrup. Også Tommy Lauritzen er umiddelbart positiv overfor mere samarbejde - måske endda en slags fusion fra de ældre årgange og frem. - Man kan eventuelt forestille sig, at vi har hver vores afdeling i de små årgange, hvor det er trygt. Så kan man måske lave en fælles overbygning fra U14 og frem, siger Tommy Lauritzen. Både han og Mette Løgstrup fortæller, at der blandt andet har været positive reaktioner fra forældre til U14-spillerne, som er glade for, at deres drenge fortsat kan gå til fodbold.