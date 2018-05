Klovneløb gav 20.000 kroner til børneafdelingen

Kolding: Med et rekordstort antal deltagere på 236 kan foreningen Hospitalsklovne Trekantsområdet nu sende ca. 20.000 kroner videre til Danske Hospitalsklovne (DHK) og dermed til klovneordningen på børneafdelingen på Sygehus Lillebælt Kolding. - De 20.000 kroner, vi nu sender til DHK, kommer tilbage til Kolding i form af klovnetimer på børneafdelingen. Samarbejdet mellem DHK og os er den direkte årsag til, at vi her i Kolding har en af landets bedste klovneordninger med flest timer, således at der på alle hverdage er mindst en klovn til stede, udtaler formanden for Hospitalsklovne Trekantområdet, Geert Madsen, i en pressemeddelelse.

Klovneløbet i Kolding er et samarbejde mellem den lokale klovneforening, Kolding Motion og Kulturhuset på Levisionsvej - et aktivitets- og værested for udviklingshæmmede borgere i Kolding Kommune. Arbejdsgruppen har netop været samlet til evalueringsmøde, og her blev det besluttet, at der også i 2019 skal være et klovneløb i byen. Datoen er fastsat til søndag den 16. juni.