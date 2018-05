Klimapavillionen ødelagt af graffiti

Hurtig afrensning virker mod ulovlig graffiti, og så skal graffiti-skurkene have noget bedre at give sig til, siger Lars Barsballe fra Kolding Kommunes indsatsgruppe mod graffitihærværk.

- Nu har jeg bedt firmaet All Remove, som vi samarbejder med for at bekæmpe graffitien, om at rense det ned og derefter give overfladerne en beskyttelse, så det fremover er lettere at rense af, oplyser Barsballe.

Kolding: Kun et år efter indvielsen af den aritekttegnede klimapavillion i Bypark Øst er den lille, smukke bygning blevet offer for groft graffitihærværk. Overalt på bænke og vægge er der malet tags og uskønne symboler og budskaber med sort og hvid spraymaling.

Kolding Kommune vandt i 2015 en landsdækkende konkurrence om at opføre et bynaturrum.Koldings projekt blev udvalgt sammen med to andre. Klimapavillonen er finansieret af Friluftsrådet og Lokale- og Anlægsfonden, der hver har givet 479.000 kr. til projektet. Kolding Kommune har betalt 411.000 kr. til pavillonen, som blandt andet bruges som madpakkehus.Den er opført i kebony-træ og er tegnet af Labland Arkitekter.

Indsats virker

All Remove kører hver uge rundt og fører tilsyn med kommunens bygningværker og fjerner graffiti der, hvor det er lavet.

- Vi har ret gode erfaringer med, at graffiti-malerne stopper ret hurtigt, når vi først begynder at renholde de steder, hvor de maler.

- Det har også haft effekt, at vi sidste år opfordrede de private bygningsejere til at få renset graffiti af og overfladebehandle deres bygninger. Vi var en tur gennem byen i denne uge, og der er ikke længere så meget graffiti på de private ejendomme, som der var for et år siden, siger Lars Barsballe.

Alligevel har kommunen konstateret, at der tilsyneladende er dukket en ny gruppe af graffiti-lømler op i Kolding. Derfor skruer indsatsgruppen nu op for sin forebyggende indsats blandt andet ved et intensiveret samarbejde med socialforvaltningen og politiet i SSP-samarbejdet og Ungdomsskolen.

- Vi tror blandt andet, det handler om, at de her unge mennesker går og keder sig, og at deres opmærksomhed skal rettes mod noget andet. De skal have nogle andre og bedre tilbud til, hvad de kan lave, siger Lars Barsballe.

Indsatsgruppen håber, at de ukendte graffitilømler eksempelvis har kammerater på Ungdomsskolen og ad den vej få nys om, hvad de kan tage sig til i stedet for at hærge byen med deres spraydåser.