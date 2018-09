Klimaminister: Obama, we miss you

Kolding: Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) glædede sig super meget til at opleve Obama.

- Det er anden gang, jeg oplever ham. Jeg oplevede ham første gang til klimatopmødet i København. Det var stort. Jeg har det sådan: "We miss you", vi savner dig. Han er en stor amerikansk præsident. Det er utroligt godt gået af Kolding og Syddansk Universitet at få det her arrangement til byen. Det er flot gået af Danmark og Kolding.

Hvad gør Obama så inspirerende?

- Det er hele hans facon og den enorme udstråling, han har. Og så har han virkelig gjort en forskel som præsident. Jeg tænker specielt på hans store internationale engagement. Nu er jeg jo klimaminister, og på det område var ham med til at placere USA centralt, blandt andet ved at gå med i klimaaftalen fra Paris.