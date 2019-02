Klatrepark køber kæmpe-grund: Ny actionpark på vej

Klatreparken Funky Monkey Park udvider med et 4,5 hektar stort område ud mod Hylkedalvej. Her vil en ny actionpark åbne til sommer.

Kolding: Der bliver masser af plads at boltre sig på, når klatreparken Funky Monkey Park bliver udvidet med en ny actionpark til sommer. Virksomheden bag klatreparken har nemlig købt et 45.000 kvadratmeter stort areal ud mod Hylkedalvej, hvor entreprenørvirksomheden NCC hidtil har opbevaret materialer.

Indtil videre har direktør for Funky Monkey Park og World of Adventure Søren Madsen ikke lagt sig fast på, hvad den nye actionpark præcist skal indeholde. Muligheden for at købe arealet opstod nemlig ret pludseligt.

- Vi har 1000 idéer. Der sker en hulens masse i Hylkedalen, blandt andet med et kommende trailcenter, og det vil vi gerne være en del af. Og så har jeg da en forhåbning om, at det kan give noget synergi med klatreparken, forklarer han.