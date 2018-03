Klassisk aftensmad og spansk tapas på nyt spisested i Kolding

Kolding: Brætspilcaféen Café Firefly har fået selskab af en lille restaurant med plads til 12 gæster.

Stedet hedder Innovationskøkkenet, og ud over at fungere som restaurant vil det også være hjem for konceptet Bedstemor med slag i, hvor man kan hente klassisk dansk aftensmad til lave priser med hjem. Konceptet er især tænkt til ældre, der i forvejen får leveret mad.

- Det har altid været min drøm at have mit eget sted, og jeg kunne mærke mere og mere, at jeg havde brug for at udtrykke mig selv. Det problem, jeg har haft med mange af de job, jeg har haft, er, at der ikke har været nogen visioner. Det har bare handlet om at tjene penge. Jeg prøver at gøre, så alt, hvad jeg laver, har en dybere værdi, fortæller den 35-årige kok Lars Philbert, der er manden bag Innovationskøkkenet.