Klassen skal først konfirmeres næste weekend: Sarah blev konfirmeret mutters alene

Men hun valgte at gå solo. Ikke fordi hun ikke ville konfirmeres sammen med klassekammeraterne, men fordi hun bor i Hjerndrup, hun er døbt i Hjerndrup Kirke, hendes far blev selv konfirmeret der, og hendes forældre blev også gift i denne kirke.

- Jeg var meget nervøs og havde ondt i maven, fordi jeg skulle have al den opmærksomhed. Jeg kunne ikke rigtig sove i nat, siger Sarah, der på den anden side også nød, at hun ikke skulle dele opmærksomheden og konfirmationen med omkring 20 andre.

- Jeg ville gerne gøre som resten af familien. Jeg måtte selv vælge, hvor jeg ville konfirmeres, men mine forældre blev glade for mit valg, fortæller Sarah og tilføjer, at der både var fordele og ulemper ved at blive konfirmeret mutters alene.

Plads til alle

Blandt de andre fordele var, at der var plads til alle de gæster, der havde lyst til at være med i kirken. Hvis hun skulle konfirmeres med sin klasse, ville det være begrænset, hvor mange hun gæster hun måtte have med.

- Nu kan jeg også have nogle veninder fra klassen med til min fest, fordi de ikke skal konfirmeres i dag. Det ville jeg gerne, for jeg har kendt dem, siden vi var små, siger Sarah, der først tager på blå mandag næste mandag, når hendes klassekammerater er blevet konfirmeret.

Udenfor kirken var der også tid og plads til, at alle veninderne fra klassen og andre klasser kunne blive fotograferet sammen med Sarah, der til sin overraskelse skulle køres fra kirken og videre til festen i en rød Chevrolet fra 1967.

Festen skulle holdes på Hotel Harmonien i Haderslev, og Sarah glædede sig til den.

- Jeg tror, det bliver en meget god dag. Jeg glæder mig mest til at være sammen med min familie og til talerne. Vi skal også have al mulig lækker mad, som jeg har været med til at bestemme. Vi skal have lakseroulade og en masse kød, og til dessert skal vi have 10 slags kager, fortalte Sarah, inden hun og to veninder hoppede ind i den åbne Chevrolet og susede mod Haderslev.