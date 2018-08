Klar udmelding fra flere partier i Kolding: Hellere skattestigning end besparelser

DF, SF og Enhedslisten melder klart ud, at de mener, at byrådet bør hæve skatten i Kolding fra næste år. De tre partier vil ikke være med til at finansiere hele næste års underskud via besparelser og nedskæringer. Foto: Martin Ravn

DF, SF og EL melder før omfattende sparerunde i Kolding ud, at de hellere ser skattestigninger, end at byrådet udelukkende skal finde de manglende penge i kommunekassen via besparelser.

Kolding: Koldingenserne kan meget vel komme til at betale mere i kommuneskat fra næste år. Kommunen mangler næsten 100 millioner kroner på næste års budget, og der venter lige så økonomisk udfordrende år derefter. I forbindelse med de stribevis af spareforslag, som kommunens direktion netop har præsenteret økonomiudvalget for, melder DF, SF og Enhedslisten nu klart ud, at de hellere ser skattestigninger, end at hele underskuddet i kommunekassen kun skal dækkes ind via besparelser. Borgmester Jørn Pedersen (V) ønsker ikke på nuværende tidspunkt at kommentere det store sparekatalog, der både beskriver masser af spareforslag samt, hvor meget kommunen kan få ind ved at hæve skatten, dækningsafgiften og grundskylden. Men han har tidligere ikke villet afvise skattestigninger, og direkte adspurgt, om det kan komme på tale, svarer han nu, at "alt er i spil."

Skattestigninger I det sparekatalog, som direktionen har præsenteret for økonomiudvalget, kan politikerne se, hvilke indtægter kommunen kan få, hvis man hæver kommuneskatten, dækningsafgiften og grundskylden.



Her er nogle eksempler på, hvad en stigning kan give af ekstra indtægt i 2019.



Kommuneskat:



+ 0,2 procent: 31,161 mio. kr.



+ 0,5 procent: 77,903 mio. kr.



+ 0,8 procent: 124,645 mio. kr.



Dækningsafgift:



+ 1 promille: 9,24 mio. kr.



+ 4 promille: 36,962 mio. kr.



Grundskyld:



+ 1 promille: 14,689 mio. kr.



+ 4 promille: 58,758 mio. kr.



+ 8 promille: 117,516 mio. kr.

Ikke kun personskatten DF's gruppeformand, Søren Rasmussen, som byrådets store parti, Venstre, i årevis har haft et tæt samarbejde med i forbindelse med budgetforhandlinger, er bekymret for konsekvenserne af mange af de spareforslag, som præsenteres i sparekataloget. - Der er mange alvorlige ting i kataloget, som vil gøre ondt. Jeg ser hellere en skattestigning, end at vi skal spare på de her ting. Det gør jeg for at undgå nogle af de værste besparelser, siger Søren Rasmussen og tilføjer, at byrådet ikke kommer udenom at spare på en række områder. Benny Dall (EL) understreger, at han allerede ved sidste års budgetforhandlinger foreslog skatteforhøjelser. - Men det bør være en afbalanceret skattestigning, så det ikke kun er på personskatten. Grundskyld og dækningsafgift bør også være i spil, siger Benny Dall, der ikke kan tilslutte sig mange af de spareforslag, der er listet op i direktionens store sparekatalog.