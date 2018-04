Klar til at heppe: Skole sender 800 elever til finale i skolefodbold

Kolding: De mange hundrede elever på Brændkjærskolen skal i løbet af den næste uge have pudset kampråb og slagsange af.

På torsdag den 26. april spiller Brændkjærskolens pige-fodboldhold finale i Ekstra Bladets og DBU's landsdækkende skolefodboldturnering på Ewii Park i Odense, og pigerne fra Kolding kommer til at få god opbakning fra de andre elever på skolen.

Alle elever fra skolen skal nemlig med til Odense for at heppe på fodboldpigerne. Det bliver omkring 800 elever, der tager af sted sammen med lærere og pædagoger.

Skoleleder Catharina Ørnsholt-Christoffersen fortæller, at hun har lejet omkring 20 busser til at fragte elever og ansatte til fodboldkampen.

- Vi tænker, at det bliver en kæmpe oplevelse for skolen. Der bliver talt meget om Brændkjær-ånden og fællesskabet i området, og sådan en tur er med til at understrege den ånd og fællesskabet. Og så vil vi godt støtte op om vores dygtige elitepiger, siger Catharina Ørnsholt-Christoffersen.

Hun tilføjer, at hun ved, at skolens opbakning betyder noget for fodboldpigerne.

- Vi håber selvfølgelig på en sejr, men uanset hvad bliver det en stor oplevelse, siger hun.

Op mod halvdelen af udgifterne til at sende eleverne til finalekampen er det lykkedes skolen at skaffe via fonde og virksomheder.