Klar til åbning: Stor italiensk restaurant tror på succes

Kolding: - Vi føler allerede her kort før vi åbner, at det her er en succes.

Labi Memeti glæder til at præsentere den nybyggede Ristorante Fratelli for Kolding på premieredagen tirsdag 24. september.

Og allerede inden dørene går op, er der kommet godt med bookinger i kalenderen, blandt andet tre julefrokoster.

- Vi har mærket en kæmpe opbakning fra byens side til det her projekt. Både fra kommunen med at få alle tilladelser på plads og fra folk, som nysgerrigt har kigget ind og fulgt med i byggeriet, fortæller Labi.

Og det har været en stor omgang at bygge det tidligere fysioterapi- og træningscenter på Banegårdspladsen 2 om til en italiensk restaurant med stort køkken, 150 siddepladser og en vinkælder med plads til selskaber på 30 personer. Håndværkerne har knoklet på adressen siden maj, og til foråret bliver der suppleret med udeservering på pladsen foran restauranten.

- Det er anden gang, vi gør det her. Vores første restaurant i Haderslev byggede vi også fra bunden, så vi har prøvet det før. Og det passer godt med vores koncept om, at vi serverer hjemmelavet mad, hvor vi har lavet alt selv, fordi det er vores passion, forklarer Labi.