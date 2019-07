Klar, parat, start: Hugo løb fra alle og slog 41 år gammel løberekord

13-årige Hugo Tong Linde begyndte til atletik for under et år siden. I slutningen af juni måned var han til et stort stævne i Sverige, hvor han til både sin egen og alle andres overraskelse slog en 41 år gammel rekord i 200 meter løb. Det har givet ham blod på tanden til at blive endnu dygtigere og endnu hurtigere.