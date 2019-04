Kjeld er klar til at hjælpe Trapholt: - Jeg er træmand, og det er jeg stolt af

Trapholt er på udkig efter trædrejere, som vil være med til at lave et stort kunstværk til museet. En af dem, som allerede har sagt ja til at hjælpe, er 70-årige Kjeld Qvist fra Vester Nebel.

Kolding: Fra morgenstunden har Kjeld Qvist sat to kander kaffe over i det lille træværksted, der ligger ved Munkensdam Plejecenter.

- Kaffemaskinen er den eneste maskine, der med sikkerhed kører hver dag. Det er ikke sikkert, at de andre maskiner gør det, smiler han.

For her i Træværkstedet Munkensdam handler det først og fremmest om sammenholdet og om at hygge sig sammen med andre, der også kan lide at arbejde med træ. Så kaffepauserne er meget vigtige. Men mellem dem bliver der arbejdet flittigt, når der er drøn på savklinger og drejeskiver.

Og det er der også brug for, for Kjeld og flere af de andre medlemmer har nemlig sagt ja til at bidrage til et stort kunstprojekt på Trapholt. For at realisere det flere meter høje værk "Tingstedet", som skabes af Rasmus Bække Fex, så skal der drejes ikke færre end 1800 ben på hver 4x4x50 centimeter. De skal drejes af så mange danskere som muligt, men for at sætte skub i projektet, har trædrejerne i Munkensdam lovet at være med.

- Personlig er jeg for ung til at ende på museum, men jeg vil meget gerne bidrage til et kunstværk på Trapholt, siger 70-årige Kjeld Qvist.