Kirstines søn har fået stjålet seks cykler på to år: - Jeg bliver møgsur

Kolding: Kirstine Rodam er efterhånden blevet et kendt ansigt i forretningen Thansen. Personalet hilser på hende, og hun behøver ikke engang fortælle, hvad hun har brug for. Det ved personalet godt. Kirstine Rodam er ikke nogen handywoman, men hun kommer i Thansen så ofte, fordi hun i løbet af de sidste to år har fået stjålet seks cykler. Eller rettere, hendes søn, Andreas, har fået stjålet seks cykler.

På JydskeVestkysten er vi i gang med at kortlægge cykeltyverier i Kolding Kommune.Har du fået stjålet din cykel, vil vi gerne høre fra dig - uanset om det er en uge eller et år siden, din cykel blev stjålet. Send en mail til jon@jv.dk med oplysninger om, hvornår tyveriet skete, og hvor cyklen stod.

- Jeg plejede at købe cykler til 5-6000 kroner til mine sønner, men da de blev stjålet, begyndte jeg at købe de billige cykler. Men de bliver så åbenbart også stjålet. Jeg har ikke meldt det til forsikringen, for det kan ikke betale sig i forhold til selvrisiko. Jeg har ikke gidet gøre noget ved det, jeg er bare blevet møgsur og kørt ud og købt en ny, siger Kirstine Rodam.

En del af hverdagen

Når Andreas Rodam får stjålet sin cykel, ved han godt, han ikke er i høj kurs, når han kommer hjem. Selvom Kirstine Rodam oprindeligt kommer fra Sjælland, bruger hun et godt gammeldags, jysk udtryk til at beskrive sin irritation.

- Det er træls. Men det er åbenbart en del af hverdagen i Kolding. Jeg bliver rasende, når det sker. Han er efterhånden forberedt på, at han skal hjem og have en balle, når det er sket, selvom jeg også godt kan se, at det er uforskyldt, siger Kirstine Rodam, der undrer sig over, man ikke kan have sine ting i fred.

- Jeg må nok sige, jeg er ved at være træt af det. Jeg forstår ikke, man ikke kan lade andre folks ting være. Selvom der står en ulåst cykel, forstår jeg ikke folk, der bare går ind og tager dem. Medmindre det altså er bander, der kører rundt og stjæler dem. Jeg synes, det er for meget, at man dårligt nok kan parkere sin cykel, uden den bliver stjålet.