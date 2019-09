Kirkegårde skal indsamle viden om deres gravminder

I Almind er menighedsrådets formand, Bent Ekhardt Nielsen, og graver, Henrik Klitgaard, i gang med arbejdet med at få udvalgt og beskrevet de gravminder, som er bevaringsværdige. Der er en gammel liste at gå ud fra, men den er mangelfuld, og så er den ikke opdateret. Foto: Søren Gylling

Kolding Provsti har bedt kirkegårdene om at indsamle viden om gravminder, der er bevaringsværdige. Lige nu har man ikke en samlet registrering fra alle provstiets kirkegårde.

Kolding: Rundt omkring på de mange kirkegårde i provstiet ligger folk begravet, som har haft betydning for egnens udvikling. Eller de har måske i sig selv en spændende historie bag sig. Der er også gravsten, som alene på grund af deres udformning stikker ud og fortæller en historie. I det hele taget er der massevis af gravminder, som på forskellig vis er en del af den fælles fortælling om Kolding. Men der mangler en samlet registrering af de mange bevaringsværdige gravminder, og derfor bad provstiet i foråret - i et samarbejde med Koldinghus - om at få indsendt en oversigt fra de enkelte kirkegårde. - Vi har ikke et samlet overblik, og det vil vi gerne have. Jeg har måske listerne liggende for en tredjedel af dem. Det betyder ikke, at arbejdet ikke er lavet på resten af kirkegårdene, men det har altså ikke fået et officielt stempel. Jeg ved, at man eksempelvis i Vamdrup har et register, men det har bare ikke være forbi mig endnu, siger Steen Rosenvinge Lundbye, der er kulturarvschef på Koldinghus.

Registrering af gravminder Det et lovkrav, at man på kirkegårdene registerer bevaringsværdige gravminder. Det gælder bl.a. udvalgte gravsten, krigergrave, kors, søjler og skulpturer.



Kirkegårdene skal fotografere gravmindet og dets omgivelser, og man skal skrive en begrundelse for, hvorfor der er tale om et bevaringsværdigt gravminde.



Den samlede registrering skal findes på både Koldinghus og på provstikontoret.

En større oplevelse Kulturarvschefen ved, at man på mange kirkegårde har registreringer, men de kan både være mangelfulde eller ikke-opdaterede. Eksempelvis i Almind har man en liste over bevaringsværdige gravminder, men man mangler en beskrivelse af den historie, der ligger bag det enkelte gravminde. Derfor er man nu gået aktiv i gang ude i sognet med at søge disse historier. I Almind vil man også gerne øge formidlingen på selve kirkegården, så besøgende kan læse sig til historien bag de fredede gravminder. - Den idé kan jeg kun bifalde. Kirkegårdene betragter jeg som et helle for os alle sammen, og det vil kun gøre oplevelsen større, hvis man gennem gravminderne kan blive klogere på egnens historie. Faktisk vil vi gerne op på en endnu større klinge, så vi med tiden får en ensartet måde at formidle på, når man går rundt ude på kirkegårdene, siger Steen Rosenvinge Lundbye fra Koldinghus.

Opsamlingsarbejde Selv om provstiet har skrevet ud i foråret til menighedsrådene, så har provst Grete Wigh-Poulsen ikke en forventning om, at alle har smidt, hvad de har haft i hænderne, for at gå i gang med arbejdet. - Så akut er det ikke. Jeg opfatter det som et stykke opsamlingsarbejde, vi er gået i gang med. Jeg vil ikke presse dem, men jeg regner med, at registreringen vil ske i løbet af den fireårs periode, hvor jeg på skift er rundt for at besigtige vores kirkegårde, siger Grete Wigh-Poulsen. Hun opfatter registreringen som vigtigt. Kirkegårdene er en vigtig del af den lokale historie. Og hun opfordrer menighedsrådene til, at man løbende opdaterer oversigten over bevaringsværdige gravminder. - I forvejen er vi ved at kigge på kirkegårdene, og hvordan de er indrettet. Så det er et område, der er fokus på. Man behøver ikke at lave nye registreringer hvert eneste år, men engang imellem skal man kigge det igennem ude i sognene, siger Grete Wigh-Poulsen.