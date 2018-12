Kirke vil udvide, fordi den er blevet for lille

Bramdrup Kirke er langt med sine planer om at udvide. Efterhånden som sognet er vokset, er den gamle middelalderkirke blevet for lille, forklarer menighedsrådsformand. Det er flere år siden, man først talte om at udvide kirken.

Kolding: Fem gange i løbet af dagen slår Bramdrup Kirke porten op, når hele sognet fejrer, at kalenderbladet er nået til den 24. december. Den gamle kirke med rødder tilbage til middelalderen har blot 128 faste siddepladser - plus toogtyve løse stolepladser - så med omkring 4000 folkekirkemedlemmer i sognet er der brug for adskillige gudstjenester, når man skal ønske hinanden glædelig jul.

Og det er ikke kun ved juletid, at kirken er presset på pladsen. Sådan er der flere gange i løbet af året, og man har blandt andet indført, at der højst kan være to barnedåb per højmesse, for ellers er det svært at garantere en siddeplads til alle.

Derfor håber menighedsrådet, at man i 2019 får den endelige godkendelse fra Haderslev Stift til en udvidelse, som vil forlænge kirken og udvide antallet af faste siddepladser til 160. Desuden bliver der plads til at sætte 79 ekstra stolen ind, hvis det er nødvendigt.

Projektet omfatter også nyt kirkeinventar, fjernvarme, dåbsrum, indretning af legerum og forskellige former for renovering, som vil opdatere kirken i forhold til nu.

- Det er flere år siden, man første gang talte om at udvide kirken, fordi man ofte oplevede, at antallet af pladser var meget begrænset. Dengang strandede planerne af økonomiske årsager. Nu prøver vi igen, for sognet er altså vokset markant, siden den nuværende kirke blev opført, og vi skal også være kirke for sognet om 20, 30 og 50 år, siger menighedsrådets formand, Jens Christensen.

Den oprindelige kirke er fra middelalderen, men den er siden revet ned efter en brand og opført på ny. Op gennem 1950'erne og 1960'erne var der omkring 1000 sognebørn i Bramdrup Sogn, som siden er vokset eksplosivt, så tallet i dag er mere end fire gange så stort.

- Så i dag er vi kirke for et meget større sogn, og det vokser jo blot yderligere, siger formand Jens Christensen.