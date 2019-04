Kirke vil give gaver i fem år til sognets døbte børn

- Vi vil gerne kippe lidt med flaget og støtte op omkring, at man som forældre bliver ved med at huske på dåbsdagen, siger sognepræst om den nye dåbsklub i Skanderup Sogn.

Skanderup: Når et barn bliver døbt, er det helt normalt, at kirken står klar med en gave - en børnebibel - på selve dåbsdagen. Nu udvider Skanderup Kirke ordningen med en regulær dåbsklub, hvor medlemmerne er de børn, som fremover bliver døbt i sognet.

- Vi vil gerne kippe lidt med flaget og støtte op omkring, at man som forældre bliver ved med at huske på dåbsdagen, og at der på denne dag er sket noget helt særligt for barnet. Klubben kan ses som en udvidelse af den trosoplæring, vi også praktiserer overfor minikonfirmander og konfirmander, fortæller sognepræst Martin Kobbersmed.

Han føjer til, at de familier, der allerede har fået et barn døbt, også er velkomne til at kontakte kirken og blive en del af dåbsklubben.

Kirken er ved at oprette et korps af frivillige, som tager rundt med dåbsgaver til alle dem, som er medlem af dåbsklubben. Gaven til typisk være en billedbog, hvis indhold er afstemt efter barnets alder. Sidste år blev der født 38 børn i sognet, så når dåbsklubben fylder fem år, så vil der anslået være omkring 200 medlemmer, som skal have en gave på årsdagen for deres dåb.

Sognepræsten håber, at dåbsklubben også er med til at minde om, at barnet og familien har en relation til kirken gennem dåben.

- Min oplevelse er, at der er en stor åbenhed hos forældrene, når vi har samtale med den i forbindelse med dåben. Nogle siger lidt kækt, når barnet er blevet døbt, at så ses vi igen til konfirmationen. Med dåbsklubben håber jeg, at vi også ses lidt ind i mellem, siger Martin Kobbersmed med et smil.