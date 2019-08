Kirke tilbød alternative vielser: Sabrina og Brian blev lynviet ved drop in-vielse på Koldings kulturnat

- Det er fedt, at det kan blive sådan noget lidt semi-impulsivt noget. Vi har været til flere bryllupper i hundredetusinde kroners klassen, men for os handler det mere om det simple, fortalte Brian Lund lige før vielsen.

De to, der sammen har to børn, har gennem lidt tid snakket om at blive gift. Men et stort, traditionelt bryllup behøvede det ikke lige at være, syntes de, og da drop in-vielserne lå på parrets otte års-dag, var det oplagt at invitere forældrene og de nærmeste venner med i kirke og blive gift.

Anne Marie Figen Jepsen og Leif Brian Hansen fra Thyregod bliver her viet af sognepræst Benjamin König. De to var kærester for cirka 40 år siden, da de var på efterskole. Siden blev Anne Marie gift med en anden mand og fik tre børn. For omkring ni år siden fandt de to så sammen igen. Foto: Ludvig Dittmann

- Og det her er så vores måde at gøre det på, slår hun fast.

- Jeg ville gerne giftes i en kirke, for det er jo første gang, jeg skal giftes. Og når det endelig sker, synes jeg også, at man skal gå fuldt ind i det, fortæller Leif.

For nylig hørte Leif så om drop in-vielserne i radioen og nævnte det for Anne Marie - dog uden tanke om, at det kunne være aktuelt for dem. Men via nogle, de kendte, hørte de mere om Kolding-kirkens initiativ, og så besluttede de sig for slå til.

54-årige Anne Marie Figen Jepsen og 56-årige Leif Brian Hansen bor i Thyregod og har boet sammen i ni år. De to var faktisk også kærester for cirka 40 år siden, da de gik på efterskole sammen. De gik dog fra hinanden igen, og siden blev Anne Marie gift og fik tre børn.

Anne-Mette Mønster og Martin Kristensen fra Kolding snakkede før deres vielse med sognepræst Benjamin König. De to besluttede sig for at blive gift torsdag og skyndte sig herefter at få en prøvelsesattest ved Borgerservice og at købe ringe. De to er vilde med Skt. Nicolai Kirkes initiativ med drop in-vielser. Foto: Ludvig Dittmann

Vielser på mange måder

Hendes børn viste ikke noget om brylluppet. Det gjorde kun de tre gæster, de havde inviteret med, og som de efter vielsen skulle på Hotel Scandic for at spise med. Senere engang har de dog tænkt sig at holde en forsinket bryllupsfest.

- Jeg synes, det her er en god måde at bruge kirken på - også når man snakker så meget om, at kirkerne ikke bliver brugt nok, mener Leif.

Sognepræst i Skt. Nicolai Kirke, Martin Rønkilde, glædede sig over, at flere par syntes godt om drop in-vielserne.

Han fortæller, at man gerne vil vise folk, at en kirkelig vielse ikke nødvendigvis behøver at omfatte festtøj, mange gæster, stor fest og en masse hurlumhej, og at den sagtens kan være et uformelt alternativ til en rådhusvielse for mange.

- Vi vil gerne skabe opmærksomhed om, at kirkevielser kan være andet end en stor lørdagsvielse, og jeg håber, at vi kan give folk den tanke, at hvis de frygter, at der er bestemte krav til en kirkevielse, og derfor vil fravælge det, bør de genoverveje at blive viet i kirken, siger Martin Rønkilde.